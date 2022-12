Fernanda Montenegro decidiu não renovar o seu contrato com a Globo. A atriz estava escalada para um papel em Terra Vermelha, próxima novela das 21h, que estreia em abril de 2023. As informações são do jornal O Globo.

O ícone da dramaturgia, que tem 93 anos, apesar de não renovar contrato com a emissora, não pensa em aposentadoria e continuará atuando em longas.

Ela finalizou as gravações de Dona Vitória, dirigida por Andrucha Washington, que terá também Linn da Quebrada no elenco, na última semana e segue com a agenda cheia.

Fernanda protagonizará também um filme em 2023. O diretor Walter Salles fará uma obra inspirada em Ainda Estou Aqui, romance de Marcelo Rubens Paiva, e terá a atriz no elenco.

The post Fernanda Montenegro não renova contrato com a Globo para 2023 first appeared on Metrópoles.