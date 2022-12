Fernando Haddad anuncia primeiros nomes para compor a equipe econômica

O ministro da Fazenda do próximo governo, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira os primeiros nomes para compor a equipe econômica. Gabriel Galípolo será o secretário-executivo da pasta, e Bernard Appy foi anunciado como secretário de Política Econômica para a Reforma Tributária.

O nome de Galípolo foi divulgado logo após uma reunião de Haddad com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, na manhã desta terça-feira. O próximo secretário-executivo presidiu o Banco Fator até 2021 e é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Já o anúncio de Bernard Appy para a equipe econômica indica a disposição o próximo governo para promover uma reforma tributária nos próximos anos. Isso porque o economista é considerado uma das maiores autoridades do país na área tributária. Fernando Haddad ressaltou que é preciso corrigir as injustiças e distorções na cobrança de impostos.

O futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad também ressaltou que pretende dar sequência às parcerias público-privadas para aumentar os investimentos que beneficiam a população brasileira. Ele também garantiu que não terá preconceito para se reunir com representantes do sistema financeiro e discutir as ações econômicas da pasta.



© Marcelo Camargo/Agência Brasil

