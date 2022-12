Festas de final de ano alteram expediente bancário

As Festas de Natal e Réveillon vão alterar o expediente bancário. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), na próxima sexta-feira, 23 de dezembro, as agências ainda terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

Mas na sexta-feira, dia 30, não haverá expediente nos bancos e as agências não abrem para atendimento ao público.

Dia 2 de janeiro, o expediente será normal. A Febraban orienta que nos próximos dois fins de semana, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Em relação aos carnês, boletos e contas de consumo como água, luz e telefone, que vencerem nos feriados, eles poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Uma recomendação aos clientes é agendar os pagamentos e buscar meios eletrônicos ou digitais para quitar as contas, já que o fluxo de atendimento presencial é bem maior depois do feriado.

Economia São Luís Nadia Faggiani/Edgard Matsuki Madson Euler – Repórter da Rádio Nacional Festa de Fim de Ano feriado 1:13