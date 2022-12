Festejos à Santa Bárbara interditam vias do Centro Histórico e de Cajazeiras; confira

O tráfego de veículos nas regiões do Centro Histórico e no bairro de Cajazeiras serão temporariamente alterado neste domingo (4) em função das festividades em homenagem à Santa Barbara. Um esquema especial foi montado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O órgão reforçara ainda a atuação dos agentes e a sinalização nos trechos.

No Centro histórico, a interdição foi iniciada ás 4h na Ladeira da Praça, onde o estacionamento de veículos será proibido em ambos os lados da via. A proibição permanece até as 13h.

A partir das 10h30 haverá interdição progressiva das vias partindo do Largo Terreiro de Jesus, passando pela Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Av. José Joaquim Seabra, Rua Padre Agostinho Gomes chegando até o Largo do Pelourinho.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), das 5h às 16h, nas vias:

• BF 01 – Ladeira Ramos de Queiroz (parte baixa);

• BF 02 – Rua das Flores / Ladeira Ramos de Queiroz;

• BF 03 – Rua do Tabuão / Rua Caminho Novo do Taboão;

Barreiras Moveis (BM) serão instaladas a partir das 8h nas vias:

• BM 01 – Av. J. J. Seabra (Aquidabã);

• BM 02 – Ladeira Ramos de Queiroz (parte alta) / Rua dos Marchantes;

• BM 03 – Av. J.J. Seabra / Rua do Alvo;

• BM 04 – Rua Direita de Santo Antônio / Rua dos Marchantes – permitir o acesso de moradores e acesso ao Hotel do Carmo pelo contrafluxo.

• BM 05 – Av. J. J. Seabra / Rua Padre Agostinho Gomes.

• BM 06- Av. J. J. Seabra / Praça dos Veteranos (em frente ao Quartel de Bombeiro Militar).

Serão instaladas Barreiras Semifixa (BSF), das 7h às 16h:

• BSF 01 – Rua Engenheiro João Pimenta Bastos / Rua Siqueira Campos.

Barreiras Móveis Progressivas (BMP), serão instaladas a partir das 10h30 nas vias:

• BMP 01 – Ladeira da Praça / Rua do Tijolo;

• BMP 02 – Ladeira da Praça / Rua do Saldanha;

• BMP 03 – Ladeira da Praça / Rua São Francisco;

• BMP 04 – Ladeira da Praça / Rua Ruy Barbosa;

• BMP 05 – Ladeira do Prata / Av. J.J. Seabra;

• BMP 06 – Travessa Professor Antônio Borja / Ladeira do Desterro;

• BMP 07 – Rua 12 de Outubro / Av. J. J. Seabra;

• BMP 08 – Largo de São Miguel / Av. J. J. Seabra;

• BMP 09 – Rua Frei Vicente / Av. J.J. Seabra;

• BMP 10 – Ladeira da Saúde / Av. J. J. Seabra;

• BMP 11 – Ladeira do Ferrão / Av. J. J. Seabra.

Os desvios para condutores que trafegam na região onde serão instaladas as barreiras vão ocorrer no cruzamento entre a Rua Siqueira Campos com a Rua Engenheiro João Pimenta Bastos. Também será possível usar como desvio a Av. J. J. Seabra.

No caso das vias que serão interditadas progressivamente, os motoristas oriundos do Centro da Cidade com destino à Baixa dos Sapateiros têm como opção seguir pela Rua do Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Comércio passando pelo Túnel Américo Simas, onde irá utilizar a Travessa Aquidabã para ter acesso a Av. José Joaquim Seabra.

Cajazeiras

Já no bairro Cajazeiras, a interdição alcança a faixa da direita da Av. Engenheiro Raimundo Carlos Nery. A caminhada irá partir da Paróquia São Jorge e Santa Barbara, realizando o retorno em frente à Prefeitura Bairro, de onde retorna para a igreja.