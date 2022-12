Festival Virada: ambulantes que não se cadastraram poderão trabalhar na área externa

Os ambulantes que não conseguiram se cadastrar para trabalhar no Festival Virada Salvador poderão trabalhar na área externa da festa. A informação foi divulgada pelo secretário da Ordem Pública (Semop), Omar Gordilho.

“Infelizmente, não temos como ampliar mais o número de vagas. Então, pedimos que os ambulantes que não conseguiram se cadastrar, se posicionem do lado de fora do evento, a secretaria estará fazendo esse ordenamento. A gente pede que se posicionem nos acessos e nos bolsões de fora”, disse o secretário, em entrevista à TV Bahia.

Segundo Gordilho, o número de vagas dos ambulantes é determinado a partir de estudos técnicos, para garantir a segurança do público e dos trabalhadores. “Não adianta abrir uma quantidade enorme de vagas e o ambulante não conseguir comercializar no local. Muitas pessoas estão vindo de fora para participar do Festival Virada, mas não podemos ampliar”, ratificou.

Ainda segundo ele, durante a pandemia, 12 mil ambulantes foram cadastrados para receber o benefício Salvador Por Todos (auxílio para os trabalhadores informais que ficaram sem renda), mas não é possível atender a toda esta demanda em uma festa restrita.