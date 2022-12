‘Fiasco’, ‘Medíocre’: imprensa espanhola detona seleção após queda na Copa

A imprensa espanhola não perdoou o treinador Luis Enrique e seus comandados após a eliminação para Marrocos, nos pênaltis, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, na tarde desta terça-feira (6). “Fiasco” e “Medíocre” foram algumas das expressões utilizadas pelos jornais locais.

O Marca, um dos principais jornais do país, classificou a eliminação como “Fiasco de uma Espanha medíocre” e criticou o excesso de passes sem finalização vistos no jogo.

Outro jornal que não poupou críticas ao desempenho espanhol foi o Mundo Deportivo, que utilizou a expressão “Fiasco total” para classificar a eliminação dos comandados de Luis Enrique. De acordo com o site, a Espanha “volta para casa da forma mais cruel”.

A mesma expressão voltou a ser utilizada pelo El Mundo, que escreveu: “O grande fiasco da Espanha se consuma na desastrosa disputa de pênaltis contra o Marrocos”. Mesmo com as críticas, o site classificou a exibição espanhola como “dominadora” contra um rival “muito inferior”.

O Diario As, por sua vez, criticou o “estilo de jogo espanhol”, focado no controle de jogo pelas trocas de passe e toque de bola, afirmando que isso precisa ser repensado. De acordo com a publicação, a seleção espanhola jogou mal e caiu de forma contundente.

Segundo o As, a “vitória única (7 a 0 sobre a Costa Rica) nos fez acreditar que éramos reis quando, pelo que vimos, éramos apenas mendigos.”

“Uma Espanha incapaz”, assim classificou o jornal El Pais, que também criticou a posse de bola espanhola, afirmando que ela não serviu para nada. A publicação tratou de lembrar a eliminação na Copa do Mundo da Rússia, acontecida frente aos anfitriões, também nos pênaltis.

Queda nos pênaltis

A Espanha deu adeus a Copa do Mundo do Catar após ser derrotada nos pênaltis para Marrocos. No tempo normal e na prorrogação, empate em 0 a 0.

Nas penalidades, os espanhóis desperdiçaram todas as suas três cobranças, enquanto Marrocos converteu três das quatro batidas, se classificando pela primeira vez na história às quartas de final de uma Copa do Mundo.

Os marroquinos agora esperam o vencedor da partida entre Portugal x Suíça para conhecerem seu adversário na próxima fase da Copa.