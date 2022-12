Filho de 11 anos de Rod Stewart é hospitalizado após desmaiar e ‘ficar azul’

O filho do cantor Rod Stewart, Aiden, de 11 anos, precisou ser levado às pressas para o hospital após desmaiar em uma partida de futebol. Segundo divulgado pelo Mirror, o artista, de 77 anos, definiu o momento como “assustador”: “Pensamos que meu filho tivesse tido um ataque cardíaco. Ele estava ficando azul e ficou inconsciente”. O cantor explicou que o desmaio foi resultado de um “ataque de pânico” sofrido por Aiden, que “queria se sair bem” no jogo. Uma ambulância foi chamada e o garoto foi socorrido e levado ao hospital. À revista FourFourTwo, Rod contou que na mesma partida, um outro menino caiu e bateu a cabeça, sendo necessário chamar novamente o resgate. “Nesse tempo que assisto futebol, essa foi a única vez que duas ambulâncias foram chamadas [no mesmo dia]”, comentou o artista. Aiden é filho do cantor com Penny Lancaster Stewart, com quem Rod é casado desde 2007. O artista tem passado por momentos conturbados nos últimos meses. Ele está lidando com o luto, pois perdeu dois irmãos em um curto espaço de tempo. “Perdi dois dos meus melhores amigos no espaço de dois meses”, declarou Rod nas redes sociais no final de novembro. No mês passado, ele também levou um susto após Sean, um dos seus oito filhos, sofrer um acidente de carro e ir parar no hospital.

