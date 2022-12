Filho do goleiro de Marrocos se confunde e morde microfone da Fifa; vídeo

Protagonista do Marrocos dentro de campo, Yassine Bounou participou de outro momento inusitado na Copa do Mundo. Após a classificação histórica sobre Portugal, no sábado (10/12), o goleiro concedeu entrevista coletiva junto ao filho, que se confundiu e mordeu um microfone da Fifa. Veja no vídeo abaixo:

A cena viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira e já está entre as mais ‘fofas’ da Copa no Catar. O marroquino se divertiu com o filho, tentou continuar a entrevista, mas o menino voltou a morder o item.

Aos 31 anos, o goleiro foi um dos destaques na vitória por 1 a 0 sobre Portugal, no Estádio Al Thumama, em Doha, que garantiu Marrocos na semifinal do torneio.

Bounou iniciou a carreira no WAC, do Marrocos, e depois atuou apenas por times da Espanha. Passou por Atlético de Madrid, Real Zaragoza e Girona antes de chegar ao Sevilla, em 2019. Ao todo, são 120 jogos pela equipe, que é comandada por Jorge Sampaoli, ex-Atlético.

Bounou e seus companheiros tentam continuar fazendo história na Copa às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, quando Marrocos enfrentará a França no Estádio Al Bayt, em Al-Khor.