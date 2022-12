Final Argentina x França colocará Messi e Mbappé frente a frente

Quando entrarem em campo neste domingo (18), no Estádio Lusail, no Catar, a partir das 12h, Argentina e França jogarão para saber quem se tornará tricampeão do mundo. E para além das seleções, a partida terá direito a um duelo particular entre dois craques.

Companheiros no PSG, o argentino Messi e o francês Mbappé representam a experiência e o futuro no futebol. Aos 35 anos, o craque argentino construiu uma carreira indiscutível. A genialidade rendeu a Messi sete Bolas de Ouro, além de 41 títulos na carreira. Vencer a Copa do Mundo seria alcançar, entre os argentinos, a prateleira ocupada por Diego Maradona.

Aos 23 anos, Mbappé segue o mesmo caminho na busca pelo protagonismo individual. O atacante ainda não conquistou o prêmio de melhor do mundo, mas em 2018, aos 19 anos, ele pôde se orgulhar de ter sido o mais jovem a vencer uma Copa do Mundo desde Pelé (aos 17), em 1958.

Diante de tamanha qualidade técnica, não é surpresa que os dois jogadores liderem as suas seleções no Catar. Os números, aliás, mostram equilíbrio entre os atletas.

Messi e Mbappé chegam à final empatados na artilharia da Copa, com cinco gols cada. O argentino leva a melhor no número de assistências, três contra duas do francês. Por sinal, as estatísticas mostram que Messi tem sido mais participativo do que Mbappé nos jogos. O camisa 10 da Argentina supera o rival no número de passes certos (242×126), nos dribles (15×11), nas faltas recebidas (18×7) e até nos desarmes (2×0).

Por falar em jogos, neste domingo Messi será o recordista em partidas de Mundial. Ele disputa a quinta Copa do Mundo e está empatado com o alemão Lothar Matthäus, com 25 jogos cada. Mbappé, por outro lado, soma 13 jogos em duas edições.

Os craques estão empatados em número de finais, duas para cada. Mas nessa a vantagem é do francês. Enquanto Mbappé venceu a primeira Copa que disputou e agora tenta um bi, Messi viu o sonho escorrer pelo ralo ao ser derrotado pela Alemanha, por 1×0, na final de 2014, no Brasil.

Por todos os elementos que os dois jogadores apresentam, a final deve significar a passagem de bastão. Messi admite que esta é a sua última Copa. O argentino completará 38 anos no Mundial de 2026. Mbappé chegará com 27 anos.

Além disso, a Copa terá um peso importante na indicação do prêmio de melhor do mundo da Fifa, que acontecerá em fevereiro do próximo ano. Apesar da premiação levar em consideração toda a temporada, quem conquistar a taça terá vantagem. Ganhador da Bola de Ouro de 2021/2022, o atacante Benzema não disputou a Copa e deve ficar para trás na disputa do ‘The Best’.



Se Messi ou Mbappé conseguir o feito de vencer a Copa e levar o prêmio de melhor do mundo, um jejum de 16 anos será quebrado. O último que fez a dobradinha foi o zagueiro Cannavaro, campeão com a Itália, em 2006, na Alemanha.