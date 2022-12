O Brasil pode até ter saído da Copa do Mundo, mas a competição ainda não saiu do brasileiro. Mesmo com a Seleção de fora, a nação mais fanática por futebol quer saber quem será o merecedor da taça. A partida final está marcada para o dia 18 de dezembro, às 18h – horário local -, em Lusail, cidade a 15km de Doha, capital do Catar.

O que muita gente não sabe é que, além das pessoas, tudo aquilo que tem data, hora e lugar para acontecer tem seu próprio Mapa Astral. Por isso, uma análise do céu pode revelar possibilidades para os rumos da competição.

Segundo o Astrolink, com o sol sagitariano a competitividade estará em alta, influenciando os jogadores a darem tudo de si para marcar a história do esporte. A Lua em Libra e o ascendente em Câncer da partida nos dão indícios de que o jogo ocorrerá de forma justa e sem conflitos entre os participantes, porém recheado de emoção.

O forte posicionamento no signo de Capricórnio, que abriga Mercúrio, Vênus e Plutão, também indica que o jogo será comandado por estratégia e inteligência. Por isso, não adianta deixar que a emoção encontre o caminho da bola no gol porque as expectativas tendem a ser frustradas. A racionalidade estará em alta e os impulsos emocionais podem atrapalhar. É importante que os craques mantenham a cabeça fria, respirem fundo e acreditem na capacidade da equipe.

Entretanto, uma desarmonia entre o Sol e Netuno pode indicar lances perigosos que poderão afetar o percurso do jogo. É preciso ficar atento a conclusões precipitadas, e poderemos esperar a possível anulação de gols, ou a necessidade do uso do VAR em momentos decisivos, conferindo à partida uma alta dose de emoção para o espectador.

O Mapa Astral de Mbappé e Messi

A Astrolink analisou como os Mapas Astrais de Kylian Mbappé e Lionel Messi vão interagir com o Mapa da final.

A começar pelo francês Kylian Mbappé, seu Sol em Sagitário produz grande afinidade com o céu astrológico no dia do jogo, que pode incentivá-lo a demonstrar ainda mais garra e força de vontade, aflorando seu espírito competitivo. Além disso, sua Lua e Vênus natal se encontram com Mercúrio e Vênus atual, no signo de Capricórnio, ativando sua capacidade analítica para encontrar as jogadas ideais que guiam a bola até o gol.

Em contrapartida, para o argentino Lionel Messi, sua alta concentração de planetas em Câncer (Sol, Mercúrio e Marte), indicam uma alta afinidade com o ascendente da partida, possibilitando que ele consiga usar suas emoções para superar os desafios que se apresentarem durante o jogo. A atenção precisa ser dada a uma oposição entre esses planetas e Mercúrio e Vênus atual, em Capricórnio, que, no caso do argentino, pode promover momentos de dificuldade de pensar clara e estrategicamente.

É importante compreender que mesmo com aspectos negativos dos mapas astrais dos jogadores em relação à grande final do campeonato, isso não determina o sucesso ou o fracasso de uma seleção sobre a outra, afinal, o futebol continua sendo um esporte imprevisível.

Além disso, um aspecto negativo determina a necessidade da superação de um desafio e, considerando que os jogadores são atletas de alto nível, eles têm toda chance de tornar isso possível.

Portanto, para realmente sabermos o resultado, teremos que esperar até domingo! E por enquanto, apenas imaginar como a grande partida ocorrerá.