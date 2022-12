Final Fantasy VII Remake e Silent Hill 2 Remake só chegará ao Xbox se Sony permitir

Já faz muitos anos que a Sony faz acordo de exclusividade com editores terceirizados e isso acaba deixando de fora plataformas como o PC e o Xbox, com o jogo sendo lançado somente no PlayStation.

O maior exemplo que podemos usar é o próprio Final Fantasy VII Remake, que foi exclusivo do PlayStation por um longo período, depois foi lançado no PC, mas infelizmente até o momento não foi lançado no Xbox, e para piorar a situação, pode nunca ser lançado na plataforma da Microsoft.

Um documento da Microsoft sobre a compra da Activision Blizzard forneceu ricas informações envolvendo essas exclusividades. Em resumo, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake só podem ser lançados no Xbox se a Sony permitir.

“A Sony fez acordos com editores terceirizados que exigem a “exclusão” do Xbox do conjunto de plataformas que esses editores podem distribuir seus jogos. Alguns exemplos proeminentes desses acordos incluem Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Final Fantasy XVI (Square Enix) e Silent Hill 2 Remake (Bloober team).”

Como podes ver, a Sony fez acordos com editores terceirizados exigindo a “exclusão” do Xbox como uma plataforma de lançamento para os jogos citados. Os detalhes não são claros.

Podemos então presumir que agora há poucas chances desses jogos chegarem no Xbox, talvez no futuro quando a Sony quiser ou quando esse contrato com terceiros terminar.