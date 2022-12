Flamengo confirma acordo com Vítor Pereira para comandar time em 2023

O Flamengo confirmou um acordo com o treinador português Vitor Pereira, de 54 anos, para comandar o time profissional no ano que vem. O anúncio foi feito por meio de publicação na conta oficial do clube no Twitter, nesta terça-feira (13). A assinatura do contrato, no entanto, ainda não ocorreu: Vitor Pereira tem vínculo empregatício com o Corinthians até o próximo dia 31 de dezembro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

O treinador português substituirá Dorival Júnior que deixou o Flamengo no final de novembro, após a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América (Dorival também comandou o time ao tetra da Copa do Brasil este ano).

Vitor Pereira, estreou como técnico no Brasil ao ser contratado pelo Corinthians em janeiro. No comando do Timão, o treinador português sofreu derrotas dolorosas exatamente para o Rubro-Negro carioca: foi eliminado pelo Rubro-Negro em agosto, nas oitavas de final da Libertadores (derrotas nos jogos de ida e volta), e dois meses depois, os paulistas foram superados nos pênaltis pelos cariocas na final da Libertadores, após dois empates consecutivos. Vitor Pereira somou 26 vitórias e 17 derrotas em 64 partidas no comando do Timão.