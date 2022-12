Fofo! Cachorro de Meghan ajudou príncipe Harry em pedido de casamento

Na série documental sobre Harry e Meghan, lançada pela Netflix nessa quinta-feira (8/12), o príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle compartilharam várias intimidades, como detalhes do pedido de casamento, feito em 2017. De acordo com o filho mais novo de Lady Di, o cachorro da duquesa o ajudou nesse momento crucial para a relação.

“Não é que eu soubesse que ela diria sim, mas ela já havia me ‘dado’ Guy, então eu o tinha como refém”, brincou Harry, referindo-se ao cão da raça beagle que pertencia à amada.

Os apaixonados narraram a noite em que tudo aconteceu. “Eu queria fazer isso mais cedo, porque tive que pedir permissão à minha avó. Eu não poderia fazer isso fora do Reino Unido”, lembrou o ruivo.

O príncipe tinha tudo planejado. “Eu estourei uma garrafa de champanhe enquanto ela untava o frango, e isso meio que entregou o jogo”, brincou. “Ela disse: ‘Você não bebe champanhe, qual é a ocasião?’. Eu estava tipo: ‘Eu não sei, só tinha por aí, tanto faz’”, rememorou.

Meghan desconfiou. Depois disso, mais tarde, no jardim, Harry contou com a presença afetiva de Guy para que a duquesa não tivesse a chance de dizer não. “Eu me ajoelhei”, recordou. Na série, aparecem imagens do momento especial, mostrando Harry de joelhos sobre um cobertor, com uma caixa de alianças na mão, cercado por velas, rosas brancas e Guy.

O cãozinho foi resgatado pela americana em 2015.

