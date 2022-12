Fora da Copa, Mané elogia desempenho de Senegal após queda nas oitavas

Sadio Mané ficou de fora da Seleção de Senegal e viu com bons olhos o desempenho de sua equipe na Copa do Mundo. Lesionado, o atacante não pôde disputar o Mundial do Catar, que terminou para os senegaleses neste domingo, após derrota de 3 a 0 para a Inglaterra, nas oitavas de final.

“Queridos irmãos, vocês caíram abraçados. As pessoas estão muito orgulhosas por suas realizações. Vocês colocaram um sorriso no rosto do povo senegalês e de todos os torcedores ao defender a bandeira nacional com dignidade”, publicou em seu perfil do Instagram.

“A aprendizagem continua, e boa sorte. Buscaremos mais troféus se Alá quiser. Vamos, leões!”, acrescentou o craque do Bayern de Munique.

Com a queda nas oitavas, Senegal registrou a sua segunda melhor campanha na história das Copas. Ainda na estreia, em 2002, a equipe havia chegado às quartas de final da competição.

Mané sofreu uma lesão na fíbula enquanto jogava pelo Bayern, pouco antes da preparação de Senegal para o Mundial do Catar. Ele até foi convocado pelo técnico Aliou Cissé, com expectativa de entrar em campo, o que acabou não sendo possível. Assim, o atacante foi cortado.