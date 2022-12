Fortes chuvas causam situação de emergência e calamidade em vários pontos do município de Caravelas

A situação vivida por muitos moradores do município de Caravelas é crítica e de apreensão. Nesta segunda-feira (19) já havia registro de várias famílias desalojadas e centenas de outras em situações de risco.

Os moradores de regiões ribeirinhas estão entre os mais afetados, com o rápido avanço das águas. Comunidades rurais, de povoados e distritos estão com dificuldade de se deslocar pelo município, após o surgimento de vários pontos de alagamento e pontes derrubadas pela força das águas das chuvas.

Quem vive nessas áreas está dividindo as horas do dia na tarefa de acompanhar o nível das águas, ficar alerta ao risco maior de enchente ou suspender móveis dentro de casa.

Em Nova Tribuna, por exemplo, moradores estão impossibilitados de transitar pela estrada de acesso à Duque de Caxias (distrito de Teixeira de Freitas). Outro ponto de saída, no trecho de acesso deste distrito à BR-101, está repleto de buracos, com áreas alagadas e muitas crateras, dificultando o escoamento da produção da agricultura familiar, o socorro médico de urgência e o transporte escolar.

A interdição na BR-418 deixou completamente interditada a passagem de moradores de Nova Esperança (povoado conhecido como ‘Espora Gato’). Já em Juerana são muitas as residências tomadas pela água e com várias famílias desalojadas.

Outros distritos (Barcelona, Barra de Caravelas, Rancho Alegre e Ponta de Areia) também têm várias famílias atingidas e em estado de vulnerabilidade. Os dados ainda estão sendo apurados, enquanto essas pessoas são cadastradas e socorridas.

Em Caravelas, o tempo chuvoso atingiu moradores dos bairros (Damor da Cruz Alcântara, Palmeiras, Olaria, Tancredo Neves, São Judas Tadeu I e II). Muitos deles estão em áreas alagadas, casas inundadas, ou enfrentando queda de árvores, redes de esgoto transbordando e com perdas materiais.

De acordo com o Prefeito de Caravelas, Silvio Ramalho, “uma força tarefa reúne ações de várias secretarias e da Defesa Civil Municipal com monitoramento de áreas e disponibilidade da estrutura necessária para o socorro emergencial – caminhão limpa-fossa, tratores, retroescavadeiras e mão de obra -, além do acompanhamento das famílias e distribuição de benefício eventual (cesta básica e aluguel social), amparando a população nesse momento difícil”, destacou.

Abaixo, a última atualização de dados da Defesa Civil do município de Caravelas:

– Óbitos: 00

– Feridos: 00

– Desaparecidos: 00

– Desalojados: 08 (Em aluguel social/casa de parente)

– Desabrigados: 00