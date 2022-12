Fortes chuvas voltam a castigar Itamaraju e região

Uma intensa chuva que iniciou durante a tarde desta quinta-feira (22) de dezembro, que avançou noite a dentro, criando prejuízos e assustando a população de Itamaraju.

Com alagamento em vários pontos da cidade, além da destruição pavimentações colocando assim em risco pedestres e condutores de veículo.

Pontos de alamentos foram registrados no bairro Várzea Alegre, principais avenidas do centro e bairros de menor elevação. Diversas residências foram invadidas pelas fortes águas pluviais.

Os estragos dessa chuva ainda alerta para novos temporais que devem seguir ao longo desta semana.

Os institutos de aferição do clima e defesa civil, notificaram um “Alerta Laranja”, tendo potencial de 60 mm de água, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas e rajadas de ventos superiores a 100 km/h.

Acompanhe imagens de alguns pontos da cidade.

A intensidade da chuva também promoveu alagamento no município de Jucuruçu, com elevação do rio que corta a cidade.