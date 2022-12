França e Croácia tentam repetir sequência que só ocorreu uma vez nas Copas

França e Croácia decidiram a Copa do Mundo em 2018 e podem repetir o confronto na final de 2022, no Catar. Só uma vez na história a decisão foi a mesma em Mundiais subsequentes.

Em 1986, a Argentina de Diego Maradona contou com um gol salvador de Jorge Burruchaga aos 40 minutos do segundo tempo para derrotar a Alemanha Ocidental por 3 a 2, no México, e conquistar o bicampeonato.

Na Copa seguinte, em 1990, a final se repetiu. Desta vez, os alemães levaram a melhor sobre os argentinos. Com gol de Andreas Brehme, também aos 40 da etapa final, ganharam por 1 a 0 e faturaram o tri na Itália.

França x Croácia

Venceu a finalíssima por 4 a 2 e conquistou o segundo título mundial. Em 2018, na Rússia, a França não tomou conhecimento da Croácia.e conquistou o segundo título mundial.

A decisão pode se repetir quatro anos mais tarde. Para isso, os franceses têm que eliminar Marrocos numa das semifinais, enquanto os croatas precisam derrotar a Argentina na outra.

Croácia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Icônico de Lusail. No mesmo horário, mas no dia seguinte, França e Marrocos medem forças no Al Bayt, em Al Khor.

Finais repetidas

Ao longo de quase 100 anos de história, apenas dois confrontos se repetiram em decisões de Copa do Mundo. A final entre alemães e argentinos, que já tinha ocorrido em 1986 e 1990, voltou a ser disputada em 2014. No Brasil, a Alemanha venceu por 1 a 0 e ficou com o tetracampeonato.

A outra final que já se repetiu foi entre Brasil e Itália. A Seleção venceu as duas decisões. Em 1970, no México, o tri foi com goleada: 4 a 1. Nos EUA, 24 anos depois, o tetra sobre os italianos veio nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.