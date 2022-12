França encara Marrocos por vaga na final da Copa contra a Argentina

O roteiro é conhecido por todos: um gigante do futebol mundial, com todo o favoritismo, contra uma valente equipe que se apega na esperança de um milagre. Nesta quarta-feira (14), a atual campeã mundial França encara a surpreendente seleção de Marrocos pela semifinal da Copa do Mundo do Catar. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

A equipe vencedora encara a Argentina, que nessa terça-feira eliminou a Croácia e sonha com o tricampeonato na despedida de Lionel Messi dos Mundiais. A finalíssima está marcada para domingo (18), às 12h, no Estádio Icônico de Lusail.

Com o apoio de todo um continente, Marrocos conta com a barulhenta e empolgada torcida para continuar a fazer história. O estádio estará todo vermelho, como tem sido durante a Copa do Mundo, para tentar empurrar uma seleção africana pela primeira vez à final.

“Estamos confiantes, queremos reescrever os livros de história e colocar a África no topo do mundo. Não somos os favoritos, pode me chamar de louco, tudo bem, mas um pouco de loucura é bom”, declarou o técnico Walid Regragui, grande mente pensante da equipe que só sofreu um gol na Copa.

Na heróica caminhada até aqui, os marroquinos deixaram para trás quatro favoritas. Lideraram o grupo que tinha Bélgica e Croácia e, no mata-mata, eliminaram as poderosas equipes de Espanha e Portugal. Agora, desafiam os atuais campeões mundiais.

“Eles têm sido muito fortes na defesa e nenhum dos oponentes achou essa solução. Mas eles não são bons só na defesa. Eles não alcançariam a semifinal se fossem um time defensivo. Têm bons atacantes também, são muito eficientes quando vão à frente. Vi todos os jogos e vamos tentar criar oportunidades para marcar gols”, avaliou o técnico francês Didier Deschamps.

França

Para encontrar espaços na sólida defesa marroquina, Deschamps aposta no desempenho de dois dos principais goleadores da Copa: Mbappé, com cinco gols, e Giroud, com quatro. Dembélé e Griezmann completam o quarteto ofensivo de um dos ataques mais temidos do planeta.

A busca francesa pela final não deverá ter grandes mudanças na escalação. A tendência é que Deschamps repita a formação que mandou a campo nos dois jogos do mata-mata, contra Dinamarca e Inglaterra.

As dúvidas são o zagueiro Upamecano e o volante Rabiot, resfriados. A tendência é que joguem, mas se ficarem de fora serão substituídos por Konaté e Fofana, respectivamente.

Marrocos

Enquanto a França tem todo o elenco à disposição, a Seleção Marroquina tem de lidar com alguns problemas. O primeiro desfalque certo é o atacante Walid Cheddira, que é reserva e cumprirá suspensão após ser expulso na vitória contra Portugal.

Há ainda a possibilidade de Regragui ter que fazer alterações em boa parte da linha de defesa, a mais sólida do Mundial até aqui. Os zagueiros Aguerd e Saiss, além do lateral-esquerdo Mazraoui têm presenças incertas por questões físicas.

“Temos um número de machucados, mas temos um ótimo estafe médico que está trabalhando forte e que pode vir com boas notícias. Vamos esperar até o último minuto”, disse Regragui.

FRANÇA X MARROCOS

França

Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud

Técnico: Didier Deschamps

Marrocos

Bono; Hakimi, El Yamiq (Aguerd), Saiss (Dari) e Attiat-Allah (Mazraoui); Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal

Técnico: Walid Regragui

Motivo: semifinal da Copa do Mundo

Data e horário: quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

Árbitro: César Ramos (México)

Assistentes: Alberto Morín (México) e Miguel Hernández (México)

VAR: Drew Fischer (Canadá)