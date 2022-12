França pode quebrar novos recordes na final da Copa do Mundo; veja

A grande final da Copa do Mundo do Catar coloca duas seleções históricas para brigar pela taça mais desejada do planeta: Argentina e França. Neste domingo (18/12), os franceses, entretanto, visam muito mais do que “apenas” o título mundial.

A seleção francesa já bateu alguns recordes no torneio e ainda pode alcançar outras marcas nesta final. Sendo assim, os olhos dos torcedores de futebol do mundo todo se voltam para o confronto e esperam assistir um espetáculo.

Confira, a seguir, alguns desses números:

França bateu recordes até o momento O técnico Didier Deschamps, à frente da equipe desde 2012, já conseguiu igualar suas marcas ao de outros dois treinadores: o italiano Vittorio Pozzo e o brasileiro Luiz Felipe Scolari. Os três comandantes são os únicos a terem oito vitórias em mata-mata de Copas do Mundo. O número pode aumentar para o francês, caso vença os argentinos na final.

Além dele, outros no elenco chegaram a número importantes. Hugo Lloris é, ao lado do alemão Manuel Neuer, o goleiro com mais partidas de Mundial. São 19 atuações em jogos, marcar que pode ser batida pelo francês caso ele entre em campo contra a Argentina.

Lloris também bateu recordes em sua seleção. O arqueiro é o jogador que tem mais jogos pelos Bleus, com 143. Assim como ele, querendo deixar seu nome na história da França, Antoine Griezmann se tornou o atleta com mais assistências, chegando a 28.

Marcas na final Campeão em 1998, como jogador, e em 2018 como técnico, Deschamps pode se tornar o segundo treinador a conseguir um bicampeonato mundial. O primeiro a conseguir o feito foi Vittorio Pozzo, quando levantou a taça no comando da Itália em 1934 e 1938. São 84 anos sem que um treinador repita a marca.

Além disso, Didier pode ser o terceiro a conquistar três Copas. Apenas Pelé e Zagallo detém esse título, sendo o primeiro campeão em 1958, 1962 e 1970, como jogador, e o segundo em 1958 e 1962, como jogador, e 1970 como técnico.

A França ainda busca se tornar a terceira seleção a conquistar dois títulos seguidos. A primeira a conseguir o feito foi a Itália, em 1934 e 1938, e depois o Brasil, em 1958 e 1962.

Caso consiga o bicampeonato, 10 jogadores entrarão para a lista de atletas que conquistaram a Copa do Mundo mais de uma vez, que conta com 21 nomes. Dentre eles, está Pelé, o único tricampeão mundial, e mais 20 bicampeões, sendo um argentino, quatro italianos e 15 brasileiros.

Os possíveis jogadores a alcançar a meta são os goleiros Hugo Lloris, Steve Mandanda e Alphonse Areola, os laterais Lucas Hernandez e Benjamin Pavard, o zagueiro Rapahel Varane, o meio-campista Antoine Griezmann e os atacantes Ousmane Dembelé, Oliver Giroud e Kylian Mbappé.

Mbappé e Griezmann ainda podem alcançar uma marca do Rei do Futebol. Caso os atletas marquem nesta decisão, entrarão para o grupo de jogadores que fizeram gols em duas finais. São quatro nomes marcados na história: Vavá (1958 e 1962), Pelé (1958 e 1970), o alemão Paul Breitner (1974 e 1982) e o francês Zinedine Zidane (1998 e 2006). Mesmo assim, apenas os brasileiros venceram quando fizeram os gols.

