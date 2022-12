França x Marrocos: onde assistir ao jogo pela semifinal da Copa do Mundo

França e Marrocos se enfrentarão nesta quarta-feira (14/12), às 16h, no Estádio Al Bayt, em Al Khor no Catar. O jogo válido pelas semifinais da Copa do Mundo será transmitido na TV e na internet por Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+ e CazéTV.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Final da Copa do Mundo

O vencedor deste confronto enfrentará Argentina ou Croácia na final da Copa do Mundo. A grande decisão do torneio será realizada no domingo (18/12), às 12h.

As duas equipes eliminadas nesta fase disputarão o terceiro lugar do Mundial um dia antes, também às 12h.