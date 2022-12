França x Marrocos: veja prováveis times e informações da semifinal da Copa

Nesta quarta-feira, França e Marrocos vão se enfrentar pelas semifinal da Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Al Bayt, às 16h (de Brasília).

As equipes nunca se enfrentaram pela competição. No entanto, mediram forças nos Jogos do Mediterrâneo, com uma vitória da França (2 a 0 em 1967) e dois empates (1 a 1 em 1975 e 0 a 0 em 1987).

Também houve encontros em competições amistosas, como o Torneio das Quatro Nações e a Copa Hassan II, com três reveses para os africanos. O amistoso mais recente, em 2007, terminou empatado por 2 a 2.

A França vai disputar uma semifinal do torneio pela sétima vez na história. Os europeus venceram as três últimas (2018, 2006 e 1998) e perderam as três primeiras (1986, 1982 e 1958). Já Marrocos é a primeira seleção do continente africano a chegar entre os quatro melhores da Copa do Mundo.

O técnico da França, Didier Deschamps, terá todo o elenco à disposição para a partida. Por outro lado, Marrocos tem três dúvidas para o jogo: o capitão Romain Saiss deixou o campo contra Portugal de maca, e Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui estão contundidos. Além disso, o atacante Walid Cheddira está suspenso.

“Parabéns para eles, para o Walid Regragui e para a sua comissão técnica. Sem querer ofender, poucas pessoas esperavam vê-los neste nível, mas aqui estão eles. Na quarta-feira eles vão pensar como nós: chegar à final. É lógico que seja assim. Da nossa parte, há muito respeito e humildade suficiente em relação ao que eles fizeram e são capazes de fazer para preparar essa partida com a maior seriedade”, disse o técnico francês Didier Deschamps.

“É uma loucura, estamos vivendo um sonho e não queremos acordar. Não tenho nem palavras, de tão incrível que é. Tudo que temos é merecido. Mas não acabou. Fico arrepiado só de falar a respeito, é incrível”, destacou Sofiane Boufal, atacante do Marrocos.

FRANÇA X MARROCOS

Local: Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar;

Data: 14 de dezembro de 2022, quarta-feira;

Horário: 16h (de Brasília);

Árbitro: Cesar Ramos (MEX);

Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Miguel Hernandez (MEX);

VAR: Drew Fischer (CAN);

FRANÇA

Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Griezmann e Mbappé; Giroud

Técnico: Didier Deschamps

MARROCOS

Bounou; Hakimi, El-Yamiq, Saïss e Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal

Técnico: Walid Regragui