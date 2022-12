Gabi Martins flagra amiga beijando seu ex-namorado na ‘Farofa da Gkay’; veja

A cantora Gabi Martins fez vários registros da “Farofa da Gkay”, que começou na última segunda-feira, 5. A artista começou a postar os vídeos assim que embarcou no avião fretado pela influenciadora Gessica Kayane, que promove o evento. A ex-BBB estava acompanhada da sua amiga Julia Puzzuoli. “A pergunta que não quer calar: você vai bater o recorde da Viih Tube?”, perguntou Gabi à influenciadora. “Será que eu vou? Você tem que ajudar, amiga. Você está com uns contatinhos, tem que repassar. Gabi está com muito [contato], tem que distribuir um pouco”, respondeu Julia. Na “Farofa” do ano passado, Viih Tube virou assunto nas redes sociais ao se jogar na festa e beijar várias pessoas. Já no evento, Gabi fez vídeos dos shows e dos famosos com quem esbarrou, mas o que chamou atenção foi um stories que ela fez de Julia beijando seu ex-namorando, o ex-BBB Gui Napolitano. “Esse é o segundo ou terceiro”, comentou a cantora, referindo-se a quantidade de pessoas com quem a amiga já tinha ficado na festa. Gabi e Gui se conheceram quando participaram do “BBB 20”. Eles viveram um relacionamento polêmico dentro do reality e o relacionamento não durou fora do jogo. A cantora também se jogou na “Farofa” e foi vista aos beijos com o gamer Lincoln ‘fnx’ Lau. A festa de aniversário de Gkay está acontecendo em Fortaleza e vai até quarta-feira, 7.

a gabi martins filmando a julia pegando o gui napolitano wtf kkkkkk pic.twitter.com/s9XavSb3cj

— h (@rickcomenta) December 6, 2022

Beijo da Gabi martins com o lincoln

pic.twitter.com/11lMelFBlS

— Jenny (@Jennybysm) December 6, 2022

