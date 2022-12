Galo fora do top 10; Cruzeiro entre os 30: veja ranking oficial da Conmebol

Entidade máxima que rege o futebol sul-americano, a Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (16/12), seu novo ranking de clubes para 2023. Equipe mineira mais bem colocada, o Atlético voltou a ficar de fora do top 10.

O Galo repetiu a mesma 11ª colocação que havia ocupado na tabela de 2022. Já o seu maior rival, Cruzeiro, perdeu sete posições na lista deste ano. A Raposa estava em 23º lugar no último ranking, mas caiu para 30º no atual.

Provável destino do meia atleticano Nacho Fernández, o River Plate, que tem 9660,4 pontos, liderou em ambas edições. Os Millionarios precisaram superar a forte disputa de Palmeiras (2º, com 9095,6) e Flamengo (3º, com 8603,7) para ocupar o primeiro lugar.

Um dos estreantes da última Copa Libertadores e prestes a disputar sua primeira Copa Sul-Americana, o América aparece apenas na 118ª posição do ranking da Conmebol, com 205 pontos.

A pontuação e a posição na classificação geral da entidade são importantes pois definem quais clube serão cabeça de chave da fase de grupos e quais terão vantagem no mando de campo nas fases preliminares dos torneios continentais.

O número de pontos de cada equipe é baseado em seu desempenho histórico e últimas campanhas realizadas na Libertadores e também na Sul-Americana.

Veja na íntegra os 30 clubes mais bem colocados do ranking da Conmebol: