Galvão Bueno narra Argentina x Croácia na base do ódio e cutuca Brasil

Galvão Bueno narrou Argentina x Croácia, mas queria mesmo era narrar Argentina x Brasil nesta terça-feira (13/12). O locutor esportivo, em sua penúltima partida de Copa do Mundo na Globo, distribuiu patadas e não escondeu sua insatisfação com o desempenho da Seleção de Tite.

O narrador abriu a transmissão com ironia: “Estamos todos sorrindo! Todo mundo fingindo que está feliz”. A comentarista Ana Thaís Matos fez coro ao deboche: “Tudo bem, Galvão? Sorrisinho amarelo, né?”.

Galvão repreendeu a colega, em tom bem-humorado: “Não, estamos felizes! Gente, é Copa do Mundo! Tô feliz Claro que a gente queria o Brasil aqui, porque seria o jogo da Copa. O mundo ia parar para ver Brasil x Argentina, Argentina x Brasil. E aí um pode ganhar, o outro pode ganhar, é normal, faz parte do esporte. Não podia era perder para a Croácia. Isso não podia de jeito nenhum”.

As alfinetadas contra a Seleção não pararam por aí. Galvão reparou que a Argentina povoou o meio-campo para não deixar a Croácia jogar como jogou contra o Brasil.

“[Lionel] Scaloni [técnico da Argentina] soube se adaptar à Copa, mudou a escalação de acordo com o adversário, não ficou refém de nenhum jogador e está na semifinal”, provocou Ana Thaís.

A comentarista também cutucou o Brasil quando Messi marcou o primeiro gol da partida: “Pênalti de argentino, forte e no alto. Se errar, erra para mais, não entrega na mão do goleiro”.

Júnior destacou a marcação argentina na saída de bola da Croácia. Galvão aproveitou para cutucar novamente o Brasil: “A não ser quando faltam quatro minutos para se classificar, que aí segura atrás, né?”.

No terceiro gol argentino, Galvão se soltou de vez e esculachou a Seleção Brasileira pela eliminação contra a Croácia.

“Não é que a Argentina está ganhando. A Argentina domina o jogo. Joga como quer. Joga como tem que jogar. ‘Somos superiores à Croácia? Sim. Então vamos marcar aqui cada palmo de chão e vamos deixar os nossos craques resolverem lá na frente’. Que fique a lição para muita gente!”, declarou.

Quando Júnior comentou que “a Croácia fica com a bola e a Argentina faz os gols”, Galvão mais uma vez assumiu o lado corneteiro.

“Eu vou falar. Era exatamente o que a gente esperava que tivesse acontecido no jogo do Brasil com a Croácia. Que a Croácia ficasse com a bola e que os jogadores brasileiros decidissem o jogo como a Argentina está decidindo. Era isso que se esperava. Mas não se pode deixar um marcador no meio do campo para marcar três caras que jogam na Inter, no Chelsea e no Real Madrid. A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse”

