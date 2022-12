Gêmeos de Andréia Sadi e filha de Adnet estudam na mesma escola

Andréia Sadi registrou um encontro inusitado com Marcelo Adnet fora da Globo. Os dois foram levar seus respectivos filhos à escola, e eles deram um show de fofura nesta segunda-feira (12/12).

João e Pedro, gêmeos da apresentadora da GloboNews com o jornalista André Rizek, e Alice, fruto do relacionamento do humorista com a atriz e produtora Patrícia Cardoso, estudam juntos.

Na foto publicada por Andréia Sadi, os gêmeos, de 1 ano e 8 meses, formaram fila para abraçar a filha de Adnet, que comemorou 2 anos na última semana.

“Congestionamento do amor: gêmeos em fila para abraçar a miguxa Alice. Morremos sim ou com certeza? Viva!”, escreveu Sadi.

A apresentadora também posou ao lado do humorista, acompanhado de Patrícia Cardoso. O humorista comentou a publicação: “Que amor”.

