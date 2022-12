Glamour dos anos 1980 inspira as criações da marca brasiliense 1Quatro

Um mix de estilos: assim pode ser definida a 1Quatro, marca comandada pelas amigas de longa data Ana Gabriele Mota e Carolina Martins. A moda é um dos assuntos preferidos da dupla desde a infância. Na etiqueta fundada, elas mesclam as preferências, referências e personalidades.

Vem conferir!

O que é necessário para criar uma grife própria? Para as fundadoras da 1Quatro, a resposta está na ponta da língua: paixão. Apesar de atuarem em áreas distantes — Ana Gabriele trabalha na saúde e Carolina, na educação — as duas partilham o interesse mútuo pelo segmento.

Como uma fusão entre os mundos, as peças imprimem elementos-chaves do estilo das idealizadoras. O portfólio proposto aposta em modelagens, cores e materiais marcantes. Em um panorama geral, toda a criação é pensada para oferecer o que o público-alvo almeja: peças que unem exclusividade e maximalismo.

“A 1Quatro nasceu quando eu e a Ana decidimos fazer um curso de desenvolvimento de coleção. Durante o módulo, surgiu a ideia de expressar a nossa forma de ver a moda para as pessoas através de uma marca que trouxesse o que tem de mais atual nas passarelas, mas de maneira usual e nada básica. Queríamos expressar o nosso lado feminino e fashionista”, conta Carolina Martins.

A 1Quatro é uma marca brasiliense

Ana Gabriele Mota e Carolina Martins são os nomes por trás da fundação da etiqueta

As peças estampam o maximalismo exuberante

Os anos 1980 são uma forte influência na marca And Just Like That… Com um calendário não sazonal, as coleções são mais enxutas e limitadas. Tal característica foi estampada ainda na estreia da marca, batizada de And Just Like That, nome do spin-off da série Sex and the City. A essência exuberante da protagonista Carrie Bradshaw é transportada para as criações.

O mix apresenta sete peças, que vestem dos tamanhos PP ao GG. Plumas, tecidos acetinados e tons de rosa abrilhantam a seleção. Vale o destaque para o casaqueto à la Bradshaw, uma das assinaturas do estilo da personagem. O vestido Cosmopolitan e o quimono Manolo também são um dos itens mais desejados.

“Como temos estilos diferentes, conseguimos usar as peças que criamos ao nosso modo e adaptamos à nossa rotina. Eu, Ana, sou mais ousada e gosto de combinações não óbvias. A Carol é mais clássica e aposta em composições que não têm erro. Então, o que queremos transmitir por meio das nossas criações é que o estilo fashionista pode estar nos detalhes quanto nas peças em si. O que determina é o quão isso [as peças mais ousadas] se parece ou não com a essência de quem as vestem”, pontua Ana Gabriele Mota.

Completando o mix que enaltece o astral oitentista, a marca lançou recentemente a coleção Disco Glam. Com looks regados a muito brilho, a coleção é composta por três vestidos nas cores roxo, rosa e preto, um cropped preto, um blazer nos tons rosa e verde e uma túnica em salmão e rosa.

O casaqueto à la Carrie Bradshaw, uma das assinaturas do estilo da personagem, foi um destaques no lançamento da marca

A primeira coleção foi batizada de And Just Like That

Plumas, tecidos acetinados e tons de rosa destacam as peças

Toda a criação aponta é pensada para oferecer o que as fashionistas procuram: peças que somam exclusividade e maximalismo Moda Brasília A Coluna Moda Fora dos Padrões deu início à série Moda Brasília em 2021. Toda semana, apresentamos marcas, designers e etiquetas locais, a fim de dar ênfase à moda criada no Distrito Federal, no Centro-Oeste.

O objetivo é apresentar iniciativas e empresas que atuam em prol da cadeia produtiva regional de maneira criativa, sustentável e inovadora. Os nomes são selecionados de forma independente pela equipe da coluna, a partir de critérios como diferencial de mercado, pioneirismo e ações que valorizem a comunidade.

The post Glamour dos anos 1980 inspira as criações da marca brasiliense 1Quatro first appeared on Metrópoles.