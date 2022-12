Globo afirma que Fernanda Montenegro ainda é contratada da emissora

A Globo decidiu de manifestar após ser divulgado que a atriz Fernanda Montenegro decidiu não renovar contrato com a emissora. Segundo divulgado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a veterana atriz, que já concorreu ao Oscar, teria optado por encerrar o vínculo com a emissora e focar em cinema. A artista de 93 anos já teria terminado de gravar “Dona Vitória”, filme do diretor Andrucha Washington, e estaria se preparando para filmar um longa de Walter Salles inspirado no romance autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva “Ainda Estou Aqui”. Ainda de acordo com com o colunista, Fernanda já estava escalada para “Terra Vermelha”, novela de Walcyr Carrasco que deve ocupar o horário nobre da Globo em abril do ano que vem, e desistiu do projeto. Procurada pela Jovem Pan, a Globo afirmou que a atriz segue contratada pela emissora, mas não citou quando o contrato dela chega ao fim. Questionada sobre a escalação da artista para “Terra Vermelha”, a emissora se manteve neutra e declarou: “Não começamos a divulgação da novela”. Segundo o Notícias da TV, a atriz Susana Vieira teria sido escolhida para assumir o papel que seria de Fernanda na trama. A última novela a mãe de Fernanda Torres fez na Globo que foi “O Outro Lado do Paraiso”, outra obra de Walcyr.

