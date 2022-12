Ana Maria Braga confirmou que a próxima edição do Big Brother Brasil (BBB) terá casa de vidro. De acordo com o anúncio da apresentadora na manhã desta sexta-feira (16/12), o BBB23 terá uma edição especial da dinâmica.

“Não sei o que vai acontecer, mas nós temos aqui uma notícia em primeira mão”, começou a apresentadora. Ela avisou que, como de costume, a casa de vidro será montada em um shopping.

“Só que agora, pela primeira vez na história do programa, vai acontecer antes do início do jogo. E disse que tem uma função que será determinante no time final dos novos moradores.”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Ana Maria ressaltou que ainda não sabe mais detalhes, mas brincou com Louro Mané que ele não será um deles. “Resta saber qual será essa função e quantas pessoas vão participar da casa, menos o papagaio”, avisou a loira.

O BBB23 estreia em 16 de janeiro e ainda não foram divulgados os participantes.

The post Globo confirma que BBB23 terá edição especial da casa de vidro first appeared on Metrópoles.