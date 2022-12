A TV Globo se pronunciou, nesta terça-feira (20/12), sobre os rumores de que a atriz Fernanda Montenegro teria encerrado o seu contrato fixo com o canal.

Ao Splash, do UOL, a Globo afirmou que não divulga detalhes dos contratos de seus funcionários, mas garantiu que Fernanda segue no canal.

A empresa ainda garantiu que nunca confirmou a veterana na novela Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco, que estreia no próximo ano e substituirá Travessia, de Glória Perez.

Nessa segunda-feira (19/12), o colunista Lauro Jardim, do O Globo, afirmou que Fernanda Montenegro deixou a emissora e consequentemente, seu papel na novela de Carrasco.

Ainda segundo o colunista, o ícone da dramaturgia, que tem 93 anos, não pensa em aposentadoria e continuará atuando em longas. Fernanda ainda não se pronunciou sobre o assunto.

The post Globo nega que tenha encerrado contrato com Fernanda Montenegro first appeared on Metrópoles.