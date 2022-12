Golpe do falso comprovante do Pix deixa lanchonete com prejuízo de quase R$ 30 mil

Um golpe de quase R$ 30 mil e comprovantes falsos. Uma lanchonete de Goiás sofreu bastante com uma cliente que não pagava pelas compras que realizava através do Pix falso.

De acordo com o site O Tempo, uma mulher de 45 anos foi presa nesta quarta-feira (14), após ser localizada em Caldas Novas, na região centro-oeste de Goiás. Ela aplicava os golpes desde novembro de 2020 e só parou em agosto de 2022.

A suspeita fazia as encomendas de vários salgadinhos, como quibes, coxinhas, empadas, mini pizza em uma lanchonete da cidade onde morava cerca de três vezes por semana. Ela enviava comprovantes de Pix falsos ao estabelecimento e, com a suposta comprovação do pagamento, o estabelecimento entregava a encomenda.

Após dois anos realizando as entregas, o gerente desconfiou da mulher após observar um comprovante de TED feito pela mulher e descobriu todas as transações falsas. Ela foi indiciada pelo crime de estelionato e pode ser condenada a mais de 8 anos de prisão.