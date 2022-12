Gonçalo Ramos é o mais jovem desde Pelé a marcar um hat-trick em mata-mata

Destaque na goleada por 6 a 1 de Portugal sobre a Suíça, o atacante Gonçalo Ramos se tornou o jogador mais jovem a fazer um hat-trick em mata-mata de Copa do Mundo desde Pelé. Como substituto de Cristiano Ronaldo nesta terça-feira (6/12), o centroavante do Benfica marcou três gols com apenas 21 anos em um duelo válido pelas oitavas de final.

Gonçalo Ramos havia participado das duas primeiras partidas da Seleção Portuguesa, mas apenas entrando no segundo tempo. Com 13 minutos de atuação diante de Gana e somente oito minutos contra Uruguai, o atacante sequer havia finalizado na Copa do Mundo.

Entrando como titular na vaga de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos balançou as redes aos 17 do primeiro tempo e nos minutos 6 e 22 da etapa final. Com estes três gols, o atacante que tem 21 anos, cinco meses e 16 dias se tornou o atleta mais jovem a marcar um hat-trick em mata-mata de Copa do Mundo desde Edson Arantes do Nascimento.

Em 1958, com somente 17 anos, oito meses e um dia, Pelé enfrentou a França em uma semifinal de Copa do Mundo e balançou as redes três vezes. Inclusive, este foi o único hat-trick do Rei do Futebol em Mundiais.

Além de três gols, Gonçalo Ramos deu uma assistência para Raphael Guerreiro e finalizou o jogo frente à Suíça com a atuação individual com mais participações em gols da Copa do Mundo de 2022.

O atleta volta a campo, junto de toda a Seleção Portuguesa, no próximo sábado (10/12), às 12h, contra Marrocos, no Estádio Al Thumama, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial do Catar.