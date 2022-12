Gonçalo Ramos ‘ultrapassa’ marca de CR7 em mata-matas de Copas do Mundo

O jovem Gonçalo Ramos, de 21 anos, precisou de apenas uma partida para fazer o que Cristiano Ronaldo nunca conseguiu em Copas do Mundo: marcar um gol no mata-mata. O atacante do Benfica, que substituiu Ronaldo nos onze iniciais de Portugal, marcou três gols na goleada por 6 a 1 contra a Suíça.

No Catar, Ronaldo disputa sua quinta edição de Copa do Mundo. Em 2006, ele disputou três partidas eliminatórias, uma em 2010 e uma em 2018. O craque passou em branco em todas as cinco partidas.

Além de superar Ronaldo, Gonçalo Ramos também ultrapassou Eusébio, outro nome histórico da Seleção Portuguesa. Com o gol que abriu o placar, Gonçalo se tornou o jogador mais jovem de Portugal a marcar no mata-mata em Copas do Mundo.