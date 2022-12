Governadores querem discutir reforma tributária com o novo governo

Governadores querem se reunir com o alto escalão do futuro governo federal já na primeira quinzena de janeiro para discutir a reforma tributária. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, falou em nome do Fórum de Governadores, que se reuniu nesta terça-feira em Brasília. O objetivo é entregar ao presidente eleito Lula e ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma proposta que reúne ideias de duas PECs que já tramitam no Congresso Nacional.

Os chefes estaduais discutiram também medidas para equilibrar as perdas causadas pelas mudanças legais que impactaram a arrecadação do ICMS.

Uma delas é a derrubada do veto presidencial de um artigo da lei que limitou a cobrança do imposto sobre combustíveis a uma alíquota de cerca de 17%. O dispositivo vetado tratava da compensação pela União aos estados com educação e saúde, explicou o presidente do Consefaz, Décio Padilha.

Entre atuais e eleitos,31 governadores e vice-governadores participaram do encontro.

