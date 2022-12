‘Graças a Deus ele saiu’, diz Boninho sobre desistência de Tiago Abravanel do ‘BBB 22’

Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, revelou o que pensou quando o cantor Tiago Abravanel desistiu do “BBB 22”. Durante o “Lady Night”, programa do Multishow, a apresentadora Tatá Werneck perguntou ao diretor da Globo qual é a sensação de saber que ele pode tornar qualquer pessoa famosa. “Tentei com o Luciano e não consegui. Às vezes, a gente fala: ‘Esse cara vai fazer alguma coisa’. Tiago Abravanel. Eu falei: ‘Imagina o Tiago no Big Brother’. Aí ele vai lá e aperta a porr* do botão. Tudo bem que ele já era meio famoso”, respondeu Boninho. No “BBB 22”, Luciano Estevan, primeiro eliminado da edição, virou meme nas redes sociais por dizer que queria ser famoso como a cantora Beyoncé. Tatá quis saber se o Big Boss chorou quando Tiago desistiu do programa e ele foi direto: “Não. Graças a Deus que ele saiu”. O “BBB 22” foi muito criticado pelo público pela falta de conflitos e um dos participantes que mais pregava a paz dentro de casa era o neto de Silvio Santos. Ele inaugurou o botão da desistência. Nas edições anteriores do reality, o participante que decidia deixar o jogo tinha que ir ao confessionário e conversar com a produção. Com esse novo botão, a desistência se tornou menos burocrática. “Fui no meu limite. Foi a experiência mais doida e mais incrível que já vivi, mas infelizmente não estava mais sabendo jogar. Na verdade, nunca soube jogar esse jogo”, disse Tiago quando deixou o programa.

