Grupo André Guimarães lança revista nesta qurta-feira (21)

O grupo André Guimarães e os artistas que assinam a galeria de arte residencial Art Studio Open Spaces, localizada no Jardim Armação, convidam o público para o lançamento da Revista André Guimarães ano 10, nesta quarta-feira (21). O evento acontecerá no restaurante Amado, às 17 horas e celebra o lançamento do novo empreendimento que mistura elementos artísticos com demandas residenciais.

“Este ano o grupo completa 40 anos e estamos comemorando com a retomada das incorporações imobiliárias em Salvador. Estamos lançando o Art Studio e temos o projeto de lançar de três a quatro empreendimentos por ano na cidade”, afirma Nicole Luz, gerente de incorporação do grupo André Guimarães.

O empreendimento inédito no estado é uma forma de homenagear em vida grandes nomes da arte baiana. Nicole Luz explica que cada um dos 10 andares do empreendimento foi assinado por um artista convidado. Entre os nomes estão Bel Borba, Leonel Matos e Alba Vasconcelos.

O Art Studio Open Spaces terá 420 unidades, com opções de 18 m² (Classic), 30 m² (Plus), 35 m² (Top) e 45 m² (Max). A estrutura foi toda pensada horizontalmente, para não impactar nas características dos imóveis da região, permitindo deixar 75% dos apartamentos de frente para o mar. A previsão é junho de 2024 e o lançamento se deu já com as obras iniciadas. Confira mais informações aqui.

Para Nicole Luz, a tendência dos apartamentos studios veio para ficar. A gerente de incorporação explica que os modelos são buscados por um público diverso. Fazem parte dele os investidores que pretendem alugar o imóvel, jovens que saem das casas dos familiares, idosos que vivem sozinhos, entre outros.

“Os apartamentos compactos transferem as partes de serviço e de lazer para as áreas comuns. As unidades habitacionais podem ser menores porque a pessoa tem tudo nas áreas compartilhadas”, explica Nicole Luz.