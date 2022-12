GTA V ganhará reflexos por Ray Tracing no Xbox Series X

No começo desse ano tivemos o lançamento da versão de nova geração do jogo GTA V, trazendo algumas melhorias gráficas para as plataformas atuais. Agora a Rockstar está aprimorando ainda mais os visuais do jogo.

Em uma recente postagem no blog oficial, a Rockstar detalhou as novidades que chegarão no próximo update de GTA V. Um dos pontos que mais chamaram atenção é sem dúvidas a inclusão de Ray Tracing para os reflexos nos consoles de nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X.

O PlayStation 5 e o Xbox Series X adicionarão reflexos por Ray Tracing – renderizando reflexos em tempo real em muitas superfícies – por meio da configuração gráfica do modo Fidelity.

Ao contrário do update de nova geração que foi pago, a adição do ray tracing será feita através de uma atualização gratuita para o jogo, adicionado reflexos em tempo real em várias partes do jogo.

O Ray Tracing para PS5 e Xbox Series X, ao lado de diversas outras melhorias para o modo Oline em todas as plataformas que você pode conferir por completo aqui, chegarão mais tarde ainda nesse mês de Dezembro.

Enquanto isso, a Rockstar já anunciou estar trabalhando em um novo jogo da franquia GTA, o qual recentemente sofreu diversos vazamentos. Os fãs também vêm há tempo pedindo por um update de Red Dead Redemption 2, mas rumores indicam que a Rockstar acabou cancelando seus planos para uma versão de nova geração do jogo.