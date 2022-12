Os novos episódios da série documental de Harry e Meghan foram lançados no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (15/12). No quarto programa, o pai de Archie e Lilibet Diana lançou uma declaração explosiva sobre o irmão, William, e a cunhada, Kate Middleton.

De acordo com o caçula do rei Charles III, os príncipes de Gales não gostaram de ficar “de escanteio” e ter menor popularidade do que os duques de Sussex, o que desencadeou uma guerra no Palácio de Buckingham, sede da monarquia.

No ponto de vista de Harry, o sucesso de uma turnê oficial feita por ele e Meghan à Oceania fez William e Kate se sentirem ameaçados. “O problema é quando alguém que está se casando, que deveria ser coadjuvante, um ato coadjuvante, está roubando os holofotes ou está fazendo o trabalho melhor do que a pessoa que nasceu para fazer isso. Isso incomoda as pessoas. Muda o equilíbrio”, destacou. Na ocasião, imagens do rei Charles III e de Kate em compromissos reais passam ao fundo da fala do duque de Sussex.

Harry continuou: “Por que você foi levado a acreditar que a única maneira de suas instituições de caridade terem sucesso e o único modo de sua reputação crescer ou melhorar é se você estiver na primeira página desses jornais”. Conforme defendeu o portal britânico Express em um artigo, o duque de Sussex não mencionou o nome de William. Entretanto ao usar a expressão “nasceu para fazer isso”, deixou claro que se referia ao irmão, futuro rei do Reino Unido e primeiro na linha de sucessão do trono.

O Express já publicou um artigo com as confissões de dois amigos de Meghan Markle. As fontes deram mais detalhes da tese do duque de Sussex de que o Palácio de Buckingham ficou chateado com a ex-atriz de Hollywood por se tornar “muito popular” durante a viagem a países da Oceania. Ao longo de 16 dias em setembro de 2018, eles passaram pela Austrália, Fiji e Tonga. A dupla havia se casado meses antes, em maio, e havia anunciado a gravidez do primeiro filho.

A ex-atriz grávida do primeiro filho Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

