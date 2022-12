O ator Henry Cavill pegou os fãs de surpresa ao anunciar que não voltará a viver o Superman no novo filme do cineasta e chefe da DC Films James Gunn. “A troca de manto é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter [Safran, produtor] têm um universo para construir. Desejo a eles e a todos os envolvidos com o novo universo boa sorte e a mais feliz das fortunas”, escreveu o ator em um comunicado divulgado nas redes sociais. “Para aqueles que estiveram ao meu lado ao longo dos anos… podemos lamentar um pouco, mas depois devemos lembrar… Superman ainda está por aí. Tudo o que ele representa ainda existe, e os exemplos que ele nos dá ainda estão lá! Minha vez de usar a capa já passou, mas o que o Superman representa nunca passará.” Em outubro, Cavill empolgou os fãs ao aparecer em uma cena pós-créditos de “Adão Negro” e declarar que voltaria a viver o super-herói.

James também se manifestou sobre o assunto nas redes sociais e explicou que o ator não se encaixa no novo projeto do estúdio. “Nossa história se concentrará em uma parte anterior da vida do Superman, então o personagem não será interpretado por Henry Cavill. Mas acabamos de ter uma ótima reunião com Henry e somos grandes fãs e conversamos sobre uma série de possibilidades interessantes para trabalharmos juntos no futuro”, postou no Twitter. De acordo com a Variety, o roteiro do novo filme deve ser focado na vida do personagem como um jovem repórter da cidade fictícia de Metrópolis. Ainda de acordo com o veículo americano, já existe uma movimentação na DC para encontrar um novo personagem dos quadrinhos para Cavill interpretar.

