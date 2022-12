Hermanos queimam bandeira do Brasil e a web se divide

A festa da torcida da Argentina pela conquista do tricampeonato mundial não tem hora para acabar.

O governo decretou feriado e uma multidão continua nas ruas de Buenos Aires, festejando loucamente a vitória de Messi & Cia.

Aqui nesta coluna, escrevemos, logo após a final contra a França, que “Só um gênio como Messi seria capaz de fazer os brasileiros torcerem pela Argentina”. Isso é fato.

Mas, nesta terça-feira (20/12), em meio às comemorações nas ruas, um grupo de torcedores tocou fogo na bandeira do Brasil. Nas redes sociais, as reações se dividem: uns se revoltam, outros não dão a menor importância:

@Jose_netoso – Amigo eu moro na argentina e por incrível que pareça a maioria dos argentinos são apaixonados pelo brasil e em questão de futebol mesma rivalidade que temos do brasil pra argentina eles tem da argentina pro brasil, não vamos generalizar. como se aqui n fizesse o mesmo oh mds kkkkkk é rivalidade irmão, zoar é bom oxe kkkkk

@ItlimFEC – unca foi feito isso aqui com nenhuma de um pais q eu lembre

@mandschriistina – Ué gente no Brasil ngm iria zoar eles?

@mandschriistina – Na cabeça deles, o brasileiro é civilizado

@PedraoCEC – Torci pra argentina ss, e ai? dane-se os torcedores, tem torcedor idiota em todo país

@goleadadazoeira – Os cara torce pra Argentina E os cara que torce pra Portugal, Inglaterra, França … Alemanha Faz oq ?

@hawtsauce99 – Futebol porra que chatice do krlo .

@Roberto52779137 – Péssimo exemplo pras crianças que aparecem no vídeo.

@Roberto52779137 – Pior e brasileiro fazendo isso .

@AcrediteO – Criança fazendo criancice, normal, aqui no Brasil fariam a mesma coisa.

@jajasilva_22 – Os cara levam a sério a rivalidade, isso é até normal, Oq não é normal é brasileiro otario ficar babando ovo e torcendo pra Argentina

@enriqueanderson – Torci mesmo e não to incomodado . Brasileiro na copa tirou camisa dos caras na porrada e colocou fogo. Brasileiro matou cara com a camisa da Argentina. 2019 colocou fogo na camisa do Messi. Para de chorar pq agimos da mesma forma. Mereceram ganhar e pronto. Joga no Google e veja!

@_oMarcus – os caras estão simplesmente tocando FOGO NA NOSSA BANDEIRA

