Herói no Catar, goleiro argentino foi à Copa da Rússia como torcedor

Bandeira da Argentina desenhada no cabelo, milagre contra a Austrália nas oitavas de final e dois pênaltis defendidos nas quartas contra a Holanda: a trajetória de Emiliano Martinez no Catar o coloca como um dos principais personagens da Copa até aqui. Em seu primeiro Mundial pela albiceleste, o goleiro do Aston Villa brilha, uma história e tanto para quem viu a Copa de 2018 das arquibancadas.

Sim, o goleiro de 30 anos esteve na Rússia, mas não defendendo o azul e branco da Argentina dentro de campo, e sim torcendo pelo seu país ao lado do irmão, Alejandro. O jornal ‘Olé’, um dos principais da Argentina, conta que ali mesmo, como mais um torcedor argentino, Emi ‘Dibu’ Martinez fez uma promessa ao irmão, que cumpre agora: seria o goleiro da Seleção Argentina na próxima Copa do Mundo.

Atuando pelo Getafe na época, emprestado pelo Arsenal, Martinez vivia momento de baixa na carreira. Ao final do ano da Copa da Rússia, foi novamente emprestado, desta vez para o Reading, clube da segunda divisão da Inglaterra e viu o sonho ficar um pouco mais distante.

Ovacionado pela torcida do Reading no último jogo da temporada, Emi voltou ao Arsenal e logo depois foi jogar no Aston Villa, onde atua até hoje.

Convocado pela primeira vez em 2021, Dibu foi titular em seis dos sete jogos da Copa América conquistada pela Argentina em solo brasileiro, vencendo a final contra o Brasil no Maracanã. Sofreu apenas 3 gols em toda a competição e defendeu três penalidades nas semifinais contra a Colômbia, colocando sua equipe na decisão.

Agora, a esperança do tri argentino passa, claro, pelos pés do camisa 10 e capitão, um Lionel Messi ‘Maradonizado’ em sua última Copa. Mas, também, pelas mãos de um extrovertido e provocador camisa 23, tido em seu país como popstar e responsável por recuperar a confiança dos argentinos em um goleiro da seleção.

Chamou a atenção na classificação argentina sobre a Holanda, enquanto todo o elenco correu e abraçou Lautaro Martinez, que converteu a última penalidade, Messi foi direto aos braços de Emiliano. Após a defesa decisiva contra a Austrália, o goleiro foi festejado e encoberto por abraços dos companheiros ainda com bola rolando.

Promessa para o irmão cumprida, cabelo pintado – já crescendo, então o desenho está sumindo – e boas atuações entregues, Emi Martinez entra em campo hoje (13) com a missão de levar a Argentina à sua sexta final de Copa do Mundo, buscando a terceira estrela. Para isso, terá de superar a Croácia, logo mais, às 16h (de Brasília) no Lusail.