Hideo Kojima revela mais sobre seu novo jogo para Xbox

Como não é segredo, meses atrás o lendário criador de jogos, Hideo Kojima, anunciou que está trabalhando com um novo projeto totalmente inédito em colaboração com a Microsoft.

Esse novo jogo deve ser lançado somente para o Xbox e os detalhes a respeito dele são poucos, apenas que será algo “diferente e único”. Recentemente Hideo Kojima forneceu uma nova entrevista ao IGN, comentando sobre vários temas.

Hideo Kojima disse que esse novo projeto foi apresentado a muitos parceiros em potencial, mas a Microsoft foi a única a realmente entender o conceito, enquanto outros o acharam louco.

“Eu costumo ficar entediado facilmente. Parte do motivo pelo qual faço jogos há 30 anos é porque as novas tecnologias estão substituindo as antigas tão rapidamente. As tecnologias que você usa hoje podem não ser aplicáveis ​​amanhã, e estou interessado em encontrar maneiras de introduzir novas tecnologias. Claro, a escolha errada pode levar ao fracasso. Nesse sentido, é um pouco como um programa espacial.

O projeto em que estamos trabalhando com a Microsoft está na minha cabeça há cinco ou seis anos. O projeto exigia uma infraestrutura que nunca havia sido necessária antes, então discuti com muitas grandes empresas e fiz apresentações, mas elas pareciam pensar que eu era louco. No final das contas, a Microsoft mostrou que entendeu e agora estamos trabalhando juntos em um projeto, incluindo a frente de tecnologia.”