High on Life foi o maior lançamento na história do Xbox Game Pass

High On Life foi um novo e criativo FPS desenvolvido por Justin Roiland, o criador da popular animação Rick and Morty. O jogo foi lançado semana passada para PC e Xbox, e embora não tenha agradado muito a crítica, parece ter caído no gosto dos jogadores.

A Microsoft acaba de revelar que High On Life foi o maior lançamento do Xbox Game Pass em 2022. Esse não foi o único feito do jogo, já que também se tornou o maior lançamento de um third party na história do serviço e o maior lançamento de jogo single-player em todo o Xbox Game Pass.

Para chegar a esses números, a Microsoft calculou em termos de engajamento, se baseando no número de horas jogada pelos jogadores durante os cinco primeiros dias de lançamento.

Mike Fridley, diretor da Squanch Games, comenntou sobre esse anúncio:

Esta foi a primeira vez que lançamos um jogo com o Xbox Game Pass e ficamos impressionados com a resposta dos jogadores que nos tornaram o jogo mais popular no Xbox Game Passe. Quando a Squanch Games foi criada, era para fazer os jogos que queríamos jogar – e o Xbox Game Pass está nos ajudando a alcançar os jogadores que também querem jogar esses jogos.

Matt Percy, Gerente Geral de Planejamento de Conteúdo do Xbox, complementou:

High On Life é um título incrivelmente único pelo qual estamos entusiasmados há muito tempo. É fantástico ver tantos membros do Xbox Game Pass entrarem no jogo no lançamento para experimentar a história da Squanch antes das férias.

Em High On Life, os jogadores terão que acabar com um cartel de drogas alienígenas. A droga deles? O seres humanos. Você assume o papel de um caçador de recompensas que deve impedi-los. Para ajudá-lo nessa tarefa, você terá a companhia de diversas Gatlians, armas falantes que possuem habilidades únicas e personalidades bem extravagantes.

High On Life encontra-se disponível para PC, Xbox Series X|S e Xbox One. O jogo também está disponível através do serviço Xbox Game Pass.