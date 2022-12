Hogwarts Legacy sofre adiamento para Xbox One

Os fãs de Harry Potter certamente estão animados com a possibilidade de entrarem de cabeça nesse rico universo com o mais novo jogo produzido pela Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy. Até o momento o jogo estava confirmado para 10 de Fevereiro de 2023, mas parece que alguns jogadores terão que esperar um pouco mais para colocarem suas mãos no título.

O perfil oficial do jogo nas redes sociais confirmou hoje que as versões para antiga geração foram adiadas, sendo lançadas mais tarde do que as versões para as plataformas atuais. Hogwarts Legacy agora está programado para chegar em 4 de Abril de 2023 para PS4 e Xbox One. A versão de Nintendo Switch também finalmente recebeu uma data de lançamento oficial, chegando ao console da Nintendo em 25 de Julho de 2023.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms. — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022

Hogwarts Legacy será lançado em 4 de abril de 2023 para PlayStation 4 e Xbox One e em 25 de julho de 2023 para Nintendo Switch. A equipe está ansiosa para trazer o jogo paras vocês e queremos oferecer a melhor experiência de jogo possível em todas as plataformas.

O adiamento afetou apenas as versões de geração passada de Hogwarts Legacy, enquanto no PC, PlayStation e Xbox Series X|S o jogo continua com a mesma data de lançamento anterior de 10 de fevereiro de 2023.

Seja um aluno de Hogwarts como você sempre sonhou e embarque em uma jornada pelo mundo bruxo. Conheça criaturas mágicas, crie poções e domine o uso de feitiços enquanto desvenda os mistérios da magia ancestral.

Hogwarts Legacy é descrito como um jogo de mundo aberto e RPG, se passando no incrível universo dos livros de Harry Potter. O jogo contará com muitas aventuras, além de poder customizar seu personagem, preparar poções, evoluir suas habilidades e muito mais!

Hogwarts Legacy chega em 10 de Fevereiro de 2023 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; 4 de abril de 2023 para PlayStation 4 e Xbox One; e 25 de julho de 2023 para Nintendo Switch.