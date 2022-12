A sexta-feira (9/12) começa com mais um dia de definição na Copa do Mundo. Com o início das quartas de final do mundial, depois de Brasil e Croácia, Holanda e Argentina se enfrentam e definem quem avança para a semifinal do campeonato.

Um confronto conhecido, os dois times já se enfrentam nove vezes e cinco deles em Copas do Mundo. Na soma geral, a Holanda acaba levando a melhor e já bateu o time sul-americano quatro vezes, a Argentina só se garantiu em um. O último duelo foi em 2014 e as equipes se encontraram na semifinal da Copa do Brasil — após um empate de 0 x 0, os hermanos se classificaram nos pênaltis.

As duas equipes estão entre os times favoritos para levarem a taça de campeão mundial e prometem um duelo desafiador. A bola rola no Estádio Lusail a partir das 16h, no horário de Brasília. Confira os detalhes do jogo:

Ficha técnica Escalações (prováveis):

Holanda: Noppert; Madeira, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Memphis. Técnico: Louis van Gaal

Argentina: Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Mac Allister), Paredes (Enzo Fernández) e Mac Allister (Enzo Fernández); Messi, Julián Álvarez e Di María (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni

Arbitragem: Antonio Mateu (ESP) e os assistentes Pau Cebrián Devis (ESP) e Roberto Díaz Pérez Del Palomar (ESP).

Local: Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Data: sexta-feira (9/12)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo, Globo Play, SporTV, Fifa Plus e na transmissão ao vivo do Metrópoles.

The post Holanda x Argentina: onde assistir, horário e escalações first appeared on Metrópoles.