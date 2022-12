Holanda x EUA: escalações e informações sobre o jogo pelas oitavas da Copa

Ao meio-dia (de Brasília) deste sábado, as seleções de Holanda e Estados Unidos abrem a fase eliminatória da Copa do Mundo do Catar. O jogo, válido pelas oitavas de final da competição, terá como palco o estádio Internacional Khalifa, em Doha.

A Laranja Mecânica chegou ao mata-mata como líder do grupo A, com sete pontos. Foram três partidas ao todo, com um empate diante do Equador e duas vitórias, sobre Senegal e o país sede.

O time comandado pelo técnico Louis Van Gaal não apresentou um desempenho convincente, mas fez o suficiente para avançar às oitavas do Mundial. Um dos astros da equipe, o zagueiro Virgil van Dijk falou sobre o assunto e reconheceu as atuações abaixo da expectativa.

“Sentimos que deveríamos ter jogado melhor, e temos de fazer isso. Talvez, agora que chegaram os mata-matas, isso nos desperte. Claro que poderia ter sido melhor, mas também não fomos derrotados. Ofensivamente, poderíamos criar mais chances, mas no geral conseguimos classificar em primeiro lugar do grupo”, avaliou o defensor.

O grande destaque individual holandês é o atacante Cody Gakpo, de apenas 23 anos, um dos artilheiros da Copa com três bolas na rede. A seleção de Van Gaal defende uma invencibilidade de 18 jogos, além de nunca ter sido derrotada sob o comando do treinador em Mundiais.

A equipe não conta com nenhum desfalque por lesão ou suspensão e, portanto, deve ter força máxima em campo. O único pendurado, que pode virar baixa para as quartas caso receba cartão amarelo e a Holanda avance, é o zagueiro Matthijs de Ligt.

Já os Estados Unidos passaram às eliminatórias no segundo posto do grupo B, abaixo apenas da Inglaterra, com cinco pontos conquistados. O time estadunidense empatou com os ingleses e com País de Gales, e derrotou o Irã na última rodada para assegurar a classificação.

Um dos principais atletas da equipe norte-americana, Christian Pulisic sofreu uma lesão pélvica no duelo e virou dúvida para as oitavas de final. Em entrevista coletiva, o atacante chegou a dizer que fará “tudo o que estiver ao seu alcance” para representar o país, mas ainda não há certeza sobre sua presença.

A equipe deverá ser cautelosa nas faltas, pois possui uma série de pendurados que podem vir a ser desfalques na sequência da competição: Sergiño Dest, Tim Ream, Weston McKennie, Tyler Adams e Kelly Perry-Acosta. Adams projetou o confronto com a Holanda e demonstrou confiança em sua seleção.

“Muitos times que jogam contra a gente são considerados favoritos, mas isso não significa nada. Viemos para esse torneio como azarões e podemos competir com os melhores times. Vamos precisar estar no nosso mais alto nível para competir contra um time como a Holanda”, declarou o volante.

Quem avançar às quartas de final ainda não terá seu rival definido. O adversário virá do duelo entre Argentina e Austrália, que ocorre no mesmo dia, porém mais tarde, às 16h, no estádio Ahmad Bin Ali.

HOLANDA X ESTADOS UNIDOS

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha (QAT)

Data: 3 de dezembro de 2022, sábado

Horário: às 12h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

HOLANDA

Noppert; Timber (de Ligt), Van Dijk e Aké; Dumfries, Berghuis (de Roon ou Koopmeiners), De Jong; Klaassen e Blind; Gakpo e Memphis Depay (Bergwijn)

Técnico: Louis Van Gaal

ESTADOS UNIDOS

Matt Turner; Dest, Zimmerman (Carter-Vickers), Tim Ream e Robinson; Tyler Adams, Musah e McKennie; Timothy Weah, Pulisic (Aaronson) e Sargent (Wright)

Técnico: Gregg Berhalter