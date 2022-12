Horóscopo de 16/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem.

Se aquilo que desejas é legítimo, isto é, se está de acordo aos procedimentos da vida, e se te dedicas a desenvolver os potenciais intelectuais, emocionais e físicos que te brindem com aptidão para dar conta do que realizares, porque não é suficiente conquistar o que pretendes, depois da conquista terás de preservar tudo funcionando da melhor maneira possível, pois bem, se esses requisitos são preenchidos, nada será forte o suficiente para te exilar do teu destino.

Confia nas sementes que te fazem sonhar, ciente de que sonhar, por si só, não é nada além de enxergar o que seria possível, mas que para o tornar real tu tens de colocar mãos à obra e dar o melhor de ti a cada solitário instante existencial, não te importando com quanto tempo seja necessário para realizar tuas pretensões.

ÁRIES: O pouco que você fizer bem neste momento trará imensos resultados e promoverá avanços. O que é fazer bem? É empreender todas as ações pautadas pela necessidade, e que beneficiem o maior número possível de pessoas.

TOURO: É preciso assumir riscos, porque o melhor da vida não chove na horta por artes mágicas, precisa ser garimpado e, ao ser descoberto, o trazer para a realidade concreta através de uma rotina de procedimentos. É a vida.

GÊMEOS: A boa comunicação entre as pessoas acontece quando todas têm oportunidade de serem ouvidas, mas também de ouvir o que as outras têm a dizer. A boa comunicação é uma estrada de ida e volta, a construção do relacionamento.

CÂNCER: São muitas as pontas que precisam ser amarradas e coordenadas para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Sem ajuda, o empreendimento é mais complexo, mas parece que, por enquanto, as coisas são assim.

LEÃO: A força dos desejos, por si só, não é capaz de realizar, apenas atiça a imaginação, que brinda com sensações realistas, porém, sem nada de concreto acontecer. Se quiser realizar os desejos, saia desses e entre em ação.

VIRGEM: Este é um momento determinante, as ações que você empreender e as decisões embutidas nelas desenham claramente o teor dos próximos meses. Este é um momento determinante, merece ser tratado com a devida dignidade.

LIBRA: As coisas que você diria, caso os relacionamentos sociais se pautassem pela verdade transparente, seriam determinantes, porém, como sempre, há coisas que podem ser pensadas, mas não conversadas. Assim é a realidade.

ESCORPIÃO: Os ingredientes que você necessita estão todos aí, mas precisam ser reunidos e coordenados em torno dos objetivos que você pretende realizar, pois, são os que farão a diferença, na hora de realizar. É assim.

SAGITÁRIO: O que você fizer agora é determinante sobre o teor do futuro próximo, portanto, vale a pena refletir sobre se vai querer viver as consequências, ou se depois essas servirão para você se arrepender. Melhor não.

CAPRICÓRNIO: Quanto mais você conhecer de si, melhores serão as atitudes que você tomará em relação à vida, e também você se comunicará com mais clareza e leveza com todas as pessoas. Conhecer a si é uma premissa importante.

AQUÁRIO: Esperar que a atividade social esquente por si só seria tomar a decisão de ficar esperando, porque para a atividade social adquirir dinâmica é só você tomar a iniciativa de convidar as pessoas a se reunirem.

PEIXES: O olhar dos outros pode ser desconfortável de vez em quando, mas há momentos, como agora, em que sua alma precisa conhecer melhor o que as pessoas pensam e enxergam em você, para poder se comunicar melhor com elas.