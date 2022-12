O Réveillon no Rio de Janeiro será de casa cheia. É o que aponta uma pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro, o HotéisRIO. De acordo com o estudo, os hotéis da capital fluminense já registram ocupação de 80,75% para o período de 30 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023. E a expectativa é que os números aumentem, conforme explica Paulo Michel, presidente da Associação Hotéis do Rio de Janeiro, a ABIH-RJ, parceira do HoteisRIO.

“Nós estamos bastante otimistas porque ainda temos praticamente duas semanas de período para se fazer reservas e por isso nós temos uma expectativa de chegar em até 98% de ocupação na hotelaria”.

Paulo Michel afirma que o resultado é reflexo de uma demanda reprimida devido às restrições da pandemia de Covid-19 e aos atrativos que a cidade maravilhosa oferece.

“Além da queda de casos, é óbvio que isso influencia, deixa as pessoas mais seguras para viajarem, podemos dizer que o Rio de Janeiro oferece infinidades de experiências ao ar livre, o que facilita também, e deixa o destino como sendo um destino mais seguro”.

De acordo com o estudo, Ipanema e Leblon lideram a lista dos bairros mais procurados, com 89,02% das reservas confirmadas, seguidos de Leme e Copacabana, com 88,99%. Logo depois vêm Barra da Tijuca e São Conrado, com 82,04%, Flamengo e Botafogo, com 72,55% e Centro, com 61,35%.

