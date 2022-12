IBGE: quase 25% do PIB brasileiro vem de apenas nove cidades

Dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que em 2020 nove municípios foram responsáveis por quase 25% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País, e serve para medir a evolução da economia. Entre esses municípios estão São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Na comparação com 2019, a capital paulista foi a que concentrou a maior perda de participação no PIB, de aproximadamente 9%. Seguida do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná.

Apesar da queda na participação de algumas cidades do Sudeste, a região se mantém como a que mais contribui para a produção econômica.

Na avaliação do IBGE, os resultados evidenciam que os efeitos da pandemia de COVID-19 influenciaram no resultado do PIB das cidades. O setor de Serviços registrou a maior perda na participação da riqueza nacional, sendo diretamente mais afetado pelas medidas restritivas de isolamento e precaução de contágio por parte das famílias.

A administração Pública foi responsável pela principal atividade econômica na maioria dos municípios da Amazônia Legal e do Semiárido.

O estudo mostra também que dezenove cidades brasileiras concentram 25% das atividades industriais.

A capital paulista manteve a primeira posição no ranking com quase 4%. Já a capital fluminense ocupou o segundo lugar, com 2,5%.

Na outra ponta, 2.730 municípios contribuíram com o menor valor: apenas 1%.



