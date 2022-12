Imparáveis: França vai para a 4ª final das últimas sete Copas do Mundo

Ao Marrocos por 2 x 0, a França se classificou para a quarta final da Copa do Mundo em sete edições do torneio, se consolidando como uma grande escola do futebol, fazendo história com diferentes gerações, guiadas por Zidane, Thierry Henry, Griezmann e Mbappé. A grande decisão será domingo (18/12), às 12h, contra a Argentina de Lionel Messi.

“Le Bleus” disputaram as finais de 1998, 2006, 2018 e ainda vai jogar a de 2022. A França tem dois títulos de Copas do Mundo, nos anos de 1998 e 2018.

Na edição que chegou na final e não foi campeã, em 2006, a França perdeu para a Itália nos pênaltis, por 5 x 3, no famoso jogo em que Zidane cabeceou o peito de Materazzi.

Deschamps pode entrar para a história Caso vença diante da Argentina, Didier Deschamps vai bater alguns recordes. O treinador de 54 anos pode se tornar o 1º não brasileiro a ser tricampeão da Copa do Mundo.

Deschamps foi campeão em 1998, como o capitão do título diante do Brasil e em 2018, como treinador da França na Copa do Mundo da Rússia.

Apenas duas personalidades do futebol possuem três copas. É o caso de Pelé, campeão em 1958, 1962 e 1970, e Zagallo, que foi bicampeão como jogador em 1958 e 1962, e campeão como treinador em 1970. Além disso, Zagallo venceu em 1994 como coordenador técnico.

Outro recorde que Deschamps pode bater é de ser apenas o segundo técnico da história a ser bicampeão seguido. Apenas o italiano Vittorio Pozzo, em 1934 e 1938, conseguiu tal feito.

Chega forte para os próximos Mundiais A geração francesa atual é formada por grandes jogadores que ainda são jovens. A estrela da equipe, Mbappé, tem apenas 23 anos e terá 27 na Copa do Mundo de 2026.

Confira jovens jogadores franceses de até 25 anos que são destaque:

Aurélien Tchouaméni, 22 anos – volante do Real Madrid Dayot Upamecano, 24 anos – zagueiro do Bayern de Munique Eduardo Camavinga, 20 anos – volante do Real Madrid Ibrahima Konaté, 23 anos – zagueiro do Liverpool Jules Koundé, 24 anos – zagueiro do Barcelona Kylian Mbappé, 23 anos – atacante do PSG Mattéo Guendouzi, 23 anos – volante do Olympique de Marselha Marcus Thuram, 25 anos – atacante do Borussia Mönchengladbach Ousmane Dembélé, 25 anos – atacante do Barcelona Theo Hernández, 24 anos – lateral-esquerdo do Milan William Saliba, 21 anos – zagueiro do Arsenal