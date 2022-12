Incêndio atinge mais de 4 mil hectares da Estação Ecológica do Taim

Quase 8% da área total da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, foi destruída até esta quinta-feira (15/12). A unidade de conservação está em chamas desde o início da semana, após a queda de um raio. Do total de 32 mil hectares, aproximadamente 2,5 mil foram consumidos pelo fogo.

A causa do incêndio, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi a queda de um raio na última segunda-feira (12), próximo da BR-471, que liga o estado ao Uruguai, na cidade de Santa Vitória do Palmar.

